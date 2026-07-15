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Аргументы недели

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Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин провёл серию встреч с жителями районов Кубани

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин провёл серию встреч с жителями районов Кубани

В рамках региональной недели Дмитрий Ламейкин провел ряд встреч в Красноармейском районе и рассказал активу района, работникам социальных служб и сотрудникам центральной районной больницы, а также семьям, воспитывающим приемных детей, о тех результатах, которых удалось добиться за прошедший период.

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