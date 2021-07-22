Посол Японии в РФ пожелал успехов российским спортсменам на Играх в Токио

Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи с министром спорта России Олегом Матицыным, пожелал успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи с министром спорта России Олегом Матицыным, пожелал успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио.
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