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Посол Японии в РФ пожелал успехов российским спортсменам на Играх в Токио

Посол Японии в РФ пожелал успехов российским спортсменам на Играх в Токио

Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи с министром спорта России Олегом Матицыным, пожелал успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио.

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