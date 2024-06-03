В Германии допустили использование Patriot против российской авиации

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, в эфире телеканала ARD допустил, что Киев будет сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot.