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Русская весна

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В Германии допустили использование Patriot против российской авиации

В Германии допустили использование Patriot против российской авиации

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, в эфире телеканала ARD допустил, что Киев будет сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot.

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