В Краснодаре полицейские и активисты организовали экскурсию в кавалерийский взвод для учащихся Детского-юношеского центра

Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Аэлитой Ароянц организовали увлекательное мероприятие для учащихся городского Детского-юношеского центра.
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