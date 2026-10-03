Из-за одной песни Буланова поссорилась с Семенович — теперь готова приехать к ней на свадьбу

Татьяна Буланова подтвердила: конфликт с Анной Семенович остался в прошлом. Если свадьба подруги пройдет в России, она приедет — об этом певица сказала на ледовом шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» на «ЦСКА Арене».