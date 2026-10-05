Путин: у каждого ребенка в России должны быть равные возможности для образования

Равные возможности для получения качественного образования должны быть у всех российских детей — независимо от того, живут они в мегаполисе, малом городе или отдаленном поселке.
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