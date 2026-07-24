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ДумаТВ

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Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, заявил Вучич

Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на невыполнение Брюссельского соглашения со стороны Приштины и разочарование действиями ЕС, вступление в Евросоюз остается стратегической целью страны.

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