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«Аякс» уволил спортивного директора Мислинтата, подозреваемого в махинациях. У команды лишь 1 победа в Эредивизи, она идет 14-й в таблице

«Аякс» уволил спортивного директора Мислинтата, подозреваемого в махинациях. У команды лишь 1 победа в Эредивизи, она идет 14-й в таблице

В качестве причины увольнения «Аякс» назвал отсутствие поддержки Мислинтата внутри клуба. При этом отмечается, что увольнение не связано с расследованием по подозрению в финансовых махинациях, инициированном на прошлой неделе.

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