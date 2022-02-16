На Украине против «надругавшегося» над флагами депутата возбудили уголовное дело (ВИДЕО)

В Одессе против депутата городского совета от «Партии Шария» Ильи Фреймана возбудили уголовное дело из-за того, что во время сессии он отложил в сторону флажки Украины, которые в честь так называемого дня единения поставили на столы депутатов.
В Одессе против депутата городского совета от «Партии Шария» Ильи Фреймана возбудили уголовное дело из-за того, что во время сессии он отложил в сторону флажки Украины, которые в честь так называемого дня единения поставили на столы депутатов.
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