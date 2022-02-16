Русская весна

114 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Значит Байден отдал приказ укробандерам на любые провокации по втягивания РФ в войну.Байден: Россия на...
  • Valentina Fortuna
    da u nego polno tcuzih.anglitcane,amerikantcy da kogo tam tolko net.Зеленский сделал ...
  • Константин Линьков
    Не писать надо, а давить этих говнюком! Если не будит безопасности для России то и у запада не будит гарантий безопас...ВАЖНО: Россия обн...

На Украине против «надругавшегося» над флагами депутата возбудили уголовное дело (ВИДЕО)

На Украине против «надругавшегося» над флагами депутата возбудили уголовное дело (ВИДЕО)

В Одессе против депутата городского совета от «Партии Шария» Ильи Фреймана возбудили уголовное дело из-за того, что во время сессии он отложил в сторону флажки Украины, которые в честь так называемого дня единения поставили на столы депутатов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх