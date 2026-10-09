Всё больше новосибирцев выбирают службу в войсках беспилотных систем

Специальность оператора БПЛА является одной из наиболее востребованных и перспективных.Жители Новосибирской области могут заключить контракт с Министерством обороны России и пройти службу в войсках беспилотных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Началась паника: ...
- Юрист: за средний...
- МИД России высыла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым