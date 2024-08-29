Венгрия раскрыла позицию ЕС по ударам украинским оружием вглубь России

БРЮССЕЛЬ, 29 августа, ФедералПресс. На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе прозвучало заявление, что министры не обладают мандатом на разрешение использования ВСУ переданного Украине оружия для ударов по территории России.
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