ЦСКА ведет переговоры по переходу форварда «Гезтепе» Жуана

Московский ЦСКА ведет переговоры по приобретению бразильского нападающего турецкого «Гезтепе» Жуана, сообщает «Московский ЦСКА ведет переговоры по приобретению бразильского нападающего турецкого «Гезтепе» Жуана, сообщает «Чемпионат».
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