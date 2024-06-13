Юрий Рошка: "Каждый мечтает стать начальником"

Вся политика в мире проводится под единым центральным контролем, и так продолжаться не может. Более того, по мнению аналитика и публициста, бывшего вице-спикера парламента Юрия Рошки, завтрашний мир будет совсем другим.
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