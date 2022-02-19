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Зеленский обсудил с Макроном обострение ситуации в Донбассе

Зеленский обсудил с Макроном обострение ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провёл обсуждение со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном касательно обострения обстановки в Донбассе, способы незамедлительной деэскалации и урегулирования ситуации дипломатически путём.

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