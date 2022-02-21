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К 2025 году в Москве появятся одиннадцать новых пожарных депо

К 2025 году в Москве появятся одиннадцать новых пожарных депо

Об этом сообщил официальный портал мэра столицы.Отмечается, что вопросами обеспечения противопожарной безопасности в Москве традиционно уделяется большое внимание, и одним из ключевых направлений этой работы является строительство пожарных депо.

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