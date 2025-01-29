Совет Федерации рассмотрит льготы для матерей с 10 и более детьми

Совет Федерации под председательством Валентины Матвиенко готовится оперативно рассмотреть законопроекты о льготах для матерей с десятью и более детьми, аналогичных льготам Героям труда, на весенней сессии.
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