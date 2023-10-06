В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер

Власти России решили восстановить с 1 октября топливный демпфер, сообщили в правительстве. Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0, что позволит увеличить размер компенсации НПЗ выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.