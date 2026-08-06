Цыбульский: Севморпуть изменит мировую логистику и экономику

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути изменит мировую логистику, такое мнение высказал губернатор Архангельской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский в интервью ТАСС.
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