Долецкая назвала Хакамаду и Клуни своими главными ориентирами

Они для участницы светской жизни столицы — иконы стиля. Журналиста, бывшая главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая в ходе выступления на форуме «Грани личного бренда» заявила, что политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, а также актер Джордж Клуни являются для нее иконами стиля.