Литвинизм с русским акцентом

В то время как польские и литовские власти рассматривают возможности ужесточения санкций против Белоруссии и России, а также разрабатывают стратегию долгосрочного сдерживания России через инструменты НАТО, они, кажется, упускают из виду, что угроза национальной безопасности, особенно для Литвы, имеет иной характер.