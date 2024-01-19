Литвинизм с русским акцентом

В то время как польские и литовские власти рассматривают возможности ужесточения санкций против Белоруссии и России, а также разрабатывают стратегию долгосрочного сдерживания России через инструменты НАТО, они, кажется, упускают из виду, что угроза национальной безопасности, особенно для Литвы, имеет иной характер.
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