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100 Дорог

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В аэропортах Таиланда могут появиться специальные зоны для курения

В аэропортах Таиланда могут появиться специальные зоны для курения

В скором времени в аэропортах Таиланда может произойти заметное изменение: компания Airports of Thailand Plc (AOT) обратилась в министерство здравоохранения с инициативой вновь открыть курительные комнаты в шести международных аэропортах, которыми она управляет .

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