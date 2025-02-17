В аэропортах Таиланда могут появиться специальные зоны для курения

В скором времени в аэропортах Таиланда может произойти заметное изменение: компания Airports of Thailand Plc (AOT) обратилась в министерство здравоохранения с инициативой вновь открыть курительные комнаты в шести международных аэропортах, которыми она управляет .
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