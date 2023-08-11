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Где смотреть Урал – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 11 августа

Где смотреть Урал – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 11 августа

В пятницу, 11 августа, сыграют Урал и Спартак в 4 туре РПЛ 2023/2024. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

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