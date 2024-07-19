На создание химического образовательного кластера ПАО «Дорогобуж» выделит 35 миллионов рублей

ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон»), Правительство Смоленской области, Министерство образования и науки Смоленской области, учреждения среднего профессионального образования заключили соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного кластера в регионе.
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