На создание химического образовательного кластера ПАО «Дорогобуж» выделит 35 миллионов рублей

ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон»), Правительство Смоленской области, Министерство образования и науки Смоленской области, учреждения среднего профессионального образования заключили соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного кластера в регионе.