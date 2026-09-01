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Авто - Мото - Новости

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Acura готовит флагманский кроссовер XL для замены устаревающего MDX

Acura готовит флагманский кроссовер XL для замены устаревающего MDX

Американское подразделение Honda — Acura — готовит к выпуску новый флагманский трехрядный SUV, который временно получил кодовое название «Acura XL».

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