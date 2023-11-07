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Голливудским актерам не удалось достичь соглашения с продюсерами

Голливудским актерам не удалось достичь соглашения с продюсерами

Голливудским актерам не удалось достичь договоренностей с представителями студий, пишет Deadline. Отмечается, что на 116-й день забастовки Гильдии актеров США предварительное соглашения по поводу нового трехлетнего контракта с продюсерами достичь не удалось.

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