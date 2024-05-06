Владимир Путин приедет на церемонию инаугурации на обновлённом Aurus Senat. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который стал «современным, модным и дерзким», однако и внутри эта новинка способна удивить, рассказал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров в программе «Москва.
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