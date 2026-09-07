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Умер собкор ОрелТаймс Олег Смуглов. Остановилось сердце

Умер собкор ОрелТаймс Олег Смуглов. Остановилось сердце

6 сентября на 73-м году жизни скончался известный орловский журналист, лауреат множества профессиональных премий, собкор ОрелТаймс по Болховскому и Мценскому районам Олег Смуглов.

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