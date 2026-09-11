Масштабная ночная операция России. Поражены объекты в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях

Масштабная ночная операция России. Поражены объекты в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областяхМинувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, целью которой стали ключевые узлы логистики, промышленные предприятия и объекты связи, работающие на нужды ВСУ.
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