Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

401 подписчик

Масштабная ночная операция России. Поражены объекты в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях

Масштабная ночная операция России. Поражены объекты в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях

Масштабная ночная операция России. Поражены объекты в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областяхМинувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, целью которой стали ключевые узлы логистики, промышленные предприятия и объекты связи, работающие на нужды ВСУ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым