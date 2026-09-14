ВСУ потеряли до 60 боевиков за сутки в окружении в Харьковской области

Минобороны России сообщило о том, что противник, окруженный в Харьковской области, потерял до 60 боевиков за сутки при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черное.
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