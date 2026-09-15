Кудри вместо «Слова пацана»: зачем подростки делают химическую завивку

Сентябрьские фотографии с линеек в этом году у многих родителей вызывали один и тот же вопрос: что происходит с волосами у мальчиков? Белые рубашки, серьёзные лица — и кудри.
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