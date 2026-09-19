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Тамбиев про 0:4: «Не увидел в 1-м периоде ничего, кроме навала «Амура». Нити игры были в руках «Динамо». Спокойно делали то, что должны. 5-минутное удаление сломало игру»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев дал комментарий после поражения от «Амура» (0:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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