«Выселили тех, кто не поддерживал СВО». В Запорожье рассказали о выдворении жителей на подконтрольные Украине территории

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал, что из региона выселяли людей, не поддержавших проведение специальной военной операции (СВО) и политику России.
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