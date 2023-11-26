Севастопольские ученые займутся исследованием бухты Сухума

Осенне-зимняя экспедиция пройдет с конца ноября по середину декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры Востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Виктор Лебединский.