Севастопольские ученые займутся исследованием бухты Сухума

Осенне-зимняя экспедиция пройдет с конца ноября по середину декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры Востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Виктор Лебединский.
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