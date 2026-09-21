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Красный Север

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На Ямале 21 сентября ожидаются туманы и дожди

На Ямале 21 сентября ожидаются туманы и дожди

Рабочая неделя на Ямале начнется с прохладных +11 градусов, туманов и дождей в некоторых районах. Местами ожидается до +21 градуса.

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