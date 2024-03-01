AS: «Барселона» определилась с основным кандидатом на пост главного тренера

Руководство «Барселоны» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера. Как сообщает AS, в «Барселоне» считают, что основным кандидатом на этот пост является тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
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