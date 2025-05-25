На полную силу: что значит транзит Меркурия в знаке зодиака Близнецы Алёна Юрьева С 26 мая 2025 года Меркурий покидает созвездие Тельца и входит в воздушный знак Близнецов — зодиакальный дом, где планета чувствует себя особенно комфортно.