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На полную силу: что значит транзит Меркурия в знаке зодиака Близнецы

На полную силу: что значит транзит Меркурия в знаке зодиака Близнецы

На полную силу: что значит транзит Меркурия в знаке зодиака Близнецы Алёна Юрьева С 26 мая 2025 года Меркурий покидает созвездие Тельца и входит в воздушный знак Близнецов — зодиакальный дом, где планета чувствует себя особенно комфортно.

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