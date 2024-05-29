РИАН: Автосалон не может продать авто замглавы МО Иванова из-за ареста машины

Представитель автосалона сообщил о сложностях, с которыми столкнулся автосалон при попытке продать внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший заместителю министра обороны Тимуру Иванову, подозреваемому в коррупционном деле.
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