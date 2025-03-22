Экс-игрок "Вашингтона" Бекстрем: не собираюсь отбирать момент у Овечкина

Шведский нападающий Никлас Бекстрем, который в 2023 году приостановил карьеру из-за травм, оценил свой вклад в успехи российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" в погоне за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).