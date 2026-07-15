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В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026

В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026

В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca. Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан назвал позором высокую стоимость билетов на финальный матч турнира.

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