В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca. Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан назвал позором высокую стоимость билетов на финальный матч турнира.
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