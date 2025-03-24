Камчатка вторые сутки находится под влиянием мощного циклона, в связи с чем в Петропавловске-Камчатском всю первую половину дня в понедельник практически полностью парализовано движение на дорогах в том числе и работа общественного транспорта .
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