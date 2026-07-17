Green-тренд: что вырастить на подоконнике без лишних хлопот

Иметь огород круглый год — мечта, которая осуществима даже в условиях городской квартиры. Свежая мята для утреннего чая, ароматный базилик для пасты или свежие огурцы для салата — все это может расти на подоконнике.
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