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Зеленский меняет состав правительства из-за страха госпереворота – Филиппо

Зеленский меняет состав правительства из-за страха госпереворота – Филиппо

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский начал «перестановки» в правительстве, так как опасается государственного переворота.

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