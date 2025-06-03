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Berliner Zeitung: Бербок задумала стать генсеком ООН

Berliner Zeitung: Бербок задумала стать генсеком ООН

Выдвижение бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии ГА ООН может являться частью её стратегии «по занятию поста» генсека Организации Объединённых Наций, пишет Berliner Zeitung.

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