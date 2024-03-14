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Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Вторые матчи. «Кузбасс» сыграет с «СКА-Нефтяником», московское «Динамо» против «Водника»

Чемпионат России по хоккею с мячом Плей-офф 1/2 финала Вторые матчи Кузбасс – СКА-Нефтяник – 15.00   Счет в серии: 0:1 Водник – Динамо Москва – 19.

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