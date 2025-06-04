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Спецпосланник Трампа Келлог: после украинских ударов по российским аэродромам растёт риск эскалации

Спецпосланник Трампа Келлог: после украинских ударов по российским аэродромам растёт риск эскалации

Назначенный Дональдом Трампом после своего избрания президентом США специальным посланником по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что после недавней украинской атаки на военные аэродромы в России вырос риск эскалации конфликта.

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