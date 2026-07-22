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Царьград

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Москва выставила на аукцион помещение в Нагатино-Садовники

Москва выставила на аукцион помещение в Нагатино-Садовники

На аукционе в августе продадут нежилое помещение в Нагатино-Садовники, рассказал Кирилл Пуртов, руководитель департамента Москвы по конкурентной политике.

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