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Нижегородская правда

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Роман Серебряный возглавил жюри нижегородской премии «Журналист года — 2026»

Роман Серебряный возглавил жюри нижегородской премии «Журналист года — 2026»

Новый состав жюри региональной премии «Журналист года» сформирован в Нижегородской области. В комиссию, которая будет оценивать конкурсные работы и выбирать победителей, вошли новые эксперты федерального и регионального уровня.

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