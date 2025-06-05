Оксана Самойлова построит в Подмосковье «ферму приключений»

Как выяснил «Постньюс», речь идет об участке в 11 гектаров на окраине деревни, который окружен лесом и выходит к Москве-реке.
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