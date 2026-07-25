Top NIH Official Wanted To Shut Down Research Into COVID-19 Vaccine Injuries: Emails Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Top officials with the National Institutes of Health (NIH) expressed misgivings about researchers with the agency studying people with neurological issues after they received COVID-19 vaccines, according to newly released emails.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии