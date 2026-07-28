«Инициатором развода была я»: Ивлевы рассказали, почему расстались

Шеф-повар и предприниматель Константин Ивлев вместе со своей бывшей супругой Валерией Куденковой дали интервью Лауре Джугелии, в котором объявили, что они снова вместе, и рассказали, что стало причиной их разрыва.
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